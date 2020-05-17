Главное: В воде можно заразиться бактериальными инфекциями, но никак не вирусными.

Детали: Коронавирус не передается через воду. Об этом заявил в видеоинтервью Klymenko Time профессор Дмитрий Иванов.

«В воде мы можем заразиться скорее бактериальными инфекциями», — сказал Иванов.

В тему: 16 мая 2020 года мы, со ссылкой на заявление АРУ, писали о том, что в бассейне невозможно заразиться коронавирусом. Также безопасны: море, река, сауна и паровая баня.

Напомним, что многие, причастные к плаванию, люди задаются вопросом: когда главный санврач Украины, наконец, поймет, что плавание в бассейне совершенно безопасно?

Ранее мы писали, что плавание уничтожает коронавирус.