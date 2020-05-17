Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 17 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 17 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 4 667 109, смертей ‒ 312 381, а выздоровлений ‒ 1 710 132. В Украине же выявлено 18 291 инфицированных, зарегистрировано 514 смертей и 5 116 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 471 674 (смертей ‒ 88 836), России ‒ 281 752 (2 631), Великобритании ‒ 241 461 (34 546), Бразилии ‒ 233 511 (15 663), Испании ‒ 230 698 (27 563), Италии ‒ 224 760 (31 763), Франции ‒ 179 630 (27 532), Германии ‒ 176 369 (7 958), Турции ‒ 148 067 (4 096), Иране ‒ 120 198 (6 988), Индии ‒ 92 239 (2 911), Перу ‒ 88 541 (2 523), Китае ‒ 84 047 (4 638), Канаде ‒ 77 257 (5 801), Бельгии ‒ 55 280 (9 052), Саудовской Аравии ‒ 54 752 (312), Мексике ‒ 47 144 (5 045) и Нидерландах ‒ 44 195 (5 699).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 17 мая 2020 года мы писали, что ВОЗ заподозрили в коронавирусном заговоре мирового масштаба.

А 15 мая 2020 года сообщалось, что Европу призывают готовиться к новой волне коронавируса.