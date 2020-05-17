Главные новости за 16-17 мая 2020 года

Страны Евросоюза и Япония намерены инициировать независимое расследование действий ВОЗ в условиях пандемии COVID-19. Организация могла утаивать сведения о происхождении короновируса и первоначальных мер против него.

В Варшаве акция предпринимателей, недовольных карантинными ограничениями, переросла в массовые беспорядки. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо считает, что к мародерству в зоне АТО/ОСС причастны как сепаратисты, так и украинские военные. Резонансное заявление прозвучало в эфире программы «БАЦМАН».

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы», где почтил память жертв тоталитаризма. По словам главы государства, масштабы репрессий его просто шокировали.

Специалисты из Мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие» при КПИ им. Игоря Сикорского спрогнозировали спад эпидемии COVID-19 в Украине уже к концу текущего месяца. Такой вывод ученые сделали по результатам исследования, проведенного с использованием многослойной нейронной сети.

В Израиле обнаружен мертвым посол КНР Ду Вэй, который ранее критиковал США за вмешательство во внутренние и внешние дела Украины. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа.

Певица Наташа Королева поделилась сведениями о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. По ее словам, «прекрасная няня» пошла на поправку.

Журналистка Янина Соколова предложила боксеру Александру Усику ударить ее. В ответ желание ударить Соколову изъявил блогер Анатолий Шарий.