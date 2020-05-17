Звездная соседка Заворотнюк рассказала о состоянии ее здоровья

Главное: Певица Наташа Королева поделилась сведениями о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. По ее словам, «прекрасная няня» пошла на поправку.

Детали: Популярная певица Наташа Королева, которая проживает по соседству со страдающей от глиобластомы актрисы Анастасии Заворотнюк, поделилась новостями о ее здоровья.

По информации певицы, которую она озвучила в эфире телеканала «Россия 1», «прекрасная няня» постепенно справляется со страшнейшим недугом и выздоравливает.

«Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку», ‒ рассказала Королева.

Она также добавила, что что ее семья желает Заворотнюк здоровья и скорейшего выздоровления.

В тему: 15 мая 2020 года появились обнадеживающие вести о состоянии здоровья Заворотнюк.

А 22 апреля 2020 года сообщалось, что Анастасия Заворотнюк может полностью победить страшную болезнь.