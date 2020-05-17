В Израиле обнаружили труп китайского посла, который возмущался вмешательством США в дела Украины

Главное: В Израиле обнаружен мертвым посол КНР Ду Вэй, который ранее критиковал США за вмешательство во внутренние и внешние дела Украины. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа.

Детали: В Израиле скончался посол КНР Ду Вэй.

Как передает The Jerusalem Post, тело 57-летнего дипломата было найдено в резиденции, расположенной в городе Герцлия.

По версии следствия, он умер от сердечного приступа, однако устанавливать точную причину смерти будут судмедэксперты.

Отметим, что Ду Вэй был назначен на должность посла в Израиле в феврале текущего года. До этого он занимал аналогичный пост в Украине, где запомнился критикой в адрес Соединенных Штатов, которые, по его мнению, «нагло вмешиваются в украинско-китайские отношения».

У дипломата остались жена и сын.

В тему: 23 июня 2005 года сообщалось, что в Варшаве умер российский посол.