Главное: Страны Евросоюза и Япония намерены инициировать независимое расследование действий ВОЗ в условиях пандемии COVID-19. Организация могла утаивать сведения о происхождении короновируса и первоначальных мер против него.

Детали: Власти Японии совместно с Евросоюзом намерены предложить провести расследование действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с распространением коронавируса в мире.

Как передает ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

По его словам, решение о проведении «всеобъемлющего и независимого» следствия стороны намерены огласить на очередной сессии ВОЗ, которая в этом году пройдет в формате видеоконференции с 18 по 19 мая.

В свою очередь, МИД Японии Тосимицу Мотэги отметил, что «этот вирус оказал разрушительное воздействие на весь мир», поэтому информация о нем «должна распространяться между странами свободно, своевременно и прозрачно».

Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что «в международном сообществе сейчас идет множество обсуждений, касающихся происхождения вируса и первоначальных мер против него, поэтому должно быть проведено тщательное расследование на этот счет».

В тему: 19 апреля 2020 года сообщалось, что пандемия коронавируса — это масштабный эксперимент по зомбированию.