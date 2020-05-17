Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 17 мая 2020

Главное: По состоянию на 9-00 17 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 4 635 830, смертей ‒ 311 824, а выздоровлений ‒ 1 693 715. В Украине же выявлено 17 858 инфицированных, зарегистрировано 497 смертей и 4 906 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 467 884 (смертей ‒ 88 754), России ‒ 272 043 (2 537), Великобритании ‒ 241 461 (34 546), Бразилии ‒ 233 511 (15 662), Испании ‒ 230 698 (27 563), Италии ‒ 224 760 (31 763), Франции ‒ 179 630 (27 532), Германии ‒ 175 752 (7 938), Турции ‒ 148 067 (4 096), Иране ‒ 118 392 (6 937), Индии ‒ 90 927 (2 872), Перу ‒ 88 541 (2 523), Китае ‒ 84 044 (4 638), Канаде ‒ 77 206 (5 800), Бельгии ‒ 54 989 (9 005), Саудовской Аравии ‒ 52 016 (302), Мексике ‒ 47 144 (5 045) и Нидерландах ‒ 44 070 (5 689).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 15 мая 2020 года мы писали, что в Киеве зафиксирована новая вспышка заболеваемости коронавирусом.

15 мая 2020 года также сообщалось, что Европу призывают готовиться к новой волне коронавируса.