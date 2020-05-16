Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 16 мая 2020

Главное: По состоянию на 18-30 16 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 4 574 902, смертей ‒ 308 843, а выздоровлений ‒ 1 652 681. В Украине же выявлено 17 858 инфицированных, зарегистрировано 497 смертей и 4 906 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 445 867 (смертей ‒ 87 643), России ‒ 272 043 (2 537), Великобритании ‒ 241 454 (34 546), Испании ‒ 230 698 (27 563), Италии ‒ 223 885 (31 610), Бразилии ‒ 220 291 (14 962), Франции ‒ 179 630 (27 532), Германии ‒ 175 715 (7 931), Турции ‒ 146 457 (4 055), Иране ‒ 118 392 (6 937), Индии ‒ 86 595 (2 760), Перу ‒ 84 495 (2 392), Китае ‒ 84 038 (4 637), Канаде ‒ 75 963 (5 680), Бельгии ‒ 54 989 (9 005), Саудовской Аравии ‒ 52 016 (302), Мексике ‒ 45 032 (4 767) и Нидерландах ‒ 44 069 (5 689).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 6 мая 2020 года мы писали, что в США застрелили ученого, который был на пороге «очень важного открытия» по коронавирусу.

А 15 мая 2020 года сообщалось, что в Украине планируют провести массовое тестирование на антитела к COVID-19.