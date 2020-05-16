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Ученые рассказали о чудодейственных свойствах кофе и чая мате

Ученые рассказали о чудодейственных свойствах кофе и чая мате

Главное: Регулярное потребление кофеина способствует уменьшению жировой массы. К такому выводу пришли ученые из Иллинойского университета (США), в течение месяца проводившие опыты на крысах.

Детали: Ученые из Иллинойского университета (США) доказали, что регулярное употребление кофе и чая мате способствует уменьшению жировой массы.

Как передает «Газета» со ссылкой на Journal of Functional Foods, чтобы выяснить, как кофеин влияет на процесс образования жира, исследователи провели опыты на крысах, составив для них специальное меню, которое на 40-45% состояло из углеводов, на 15% ‒ из белка, а остальную часть составляли жиры.

Сообщается, что грызунов разделили на две группы, одна из которых дополнительно получала чай мате, а также синтетический и натуральный «кофейный» кофеин.

В результате выяснилось, что независимо от источника кофеин снижал накопление жиров в жировых клетках на 20-41% по сравнению с контрольной группой, которая его не получала.

По словам исследователей, кофеин мог воздействовать на определенные гены ‒ Fasn и Lpl ‒ которые отвечают за образование синтаз жирных кислот и регулируют выработку липопротеинлипазы.

Так, у получавших кофеин крыс активность гена Fasn была ниже на 31-39%, а Lpl ‒ на 51-69%, вследствие чего их организм перерабатывал меньшее количество углеводов в жир и запасал меньше жира.

«Учитывая результаты, кофе и чай мате можно назвать средствами от ожирения, ‒ рассказала автор исследования Эльвира Гонсалес де Мехия. ‒ Потребление кофеина из чая мате или других источников уменьшило отрицательное влияние диеты с высоким содержанием жира и быстрых углеводов на состав тела благодаря регуляции ферментов в жировой ткани и печени».

В тему: 20 февраля 2020 года мы писали, когда лучше всего выпивать первую чашечку кофе.

А 17 октября 2019 года сообщалось, кому нельзя пить кофе.

Тэги: США, ученые, ожирение, общество, исследования, мир, чай, кофе, наука, крысы, грызун, лишний вес, кофеин, опыты

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