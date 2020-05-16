Украинские ученые дали обнадеживающий прогноз по развитию ситуации с COVID-19

Главное: Специалисты из Мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие» при КПИ им. Игоря Сикорского спрогнозировали спад эпидемии COVID в Украине уже к концу текущего месяца. Такой вывод ученые сделали по результатам исследования, проведенного с использованием многослойной нейронной сети.

Детали: Команда ученых из Мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие» при КПИ им. Игоря Сикорского спрогнозировала спад эпидемии коронавируса в Украине уже в третьей декаде мая.

Как передает пресс-служба КПИ, в ходе исследования, которое было проведено с использованием многослойной нейронной сети Back Propagation, специалисты пришли к выводу, что с 6 мая эпидемия в Украина вышла на т. н. «плато» ‒ ситуацию, когда в день регистрируется 400-550 новых случаев заражения.

По прогнозу исследователей, этот период продлится до 20 мая, после чего эпидемия пойдет на спад.

«Количество ежедневно выздоровевших людей в Украине приближается к количеству ежедневно инфицированных людей (14.05.20 этот баланс однодневно был даже положительным). Команда проекта ожидает, что в третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что подтвердит начало спада пандемии», ‒ заявляют авторы исследования.

В тему: 17 апреля 2020 года мы писали, что ученые выяснили, когда в Украине будет «зашкаливать» число заражений и смертей от коронавируса.

А 3 мая 2020 года сообщалось, что в МОЗ Украины озвучили ужасающий прогноз по смертности в случае полной и безоговорочной отмены карантина.