Первая страна мира объявила о полной победе над коронавирусом

Главное: Камбоджа стала первым в мире государством, в котором не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. За все время пандемии в стране было выявлено 122 случая заражения.

Детали: Камбоджа стала первым в мире государством, в котором излечились все инфицированные коронавирусом пациенты.

Как передает NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава Камбоджи, за весь период пандемии в стране не было зафиксировано ни одного летального исхода, поэтому победить инфекцию удалось всем 122 заразившимся.

По данным ведомства, из всех 122 пациентов только 54 были камбоджийцами, а остальные 68 ‒ это иностранцы, которые и завезли заразу в страну.

Отметим также, что ранее о «полной и безоговорочной» капитуляции коронавируса объявили в Гренландии, которая, однако, не является отдельным государством.

В тему: 15 мая 2020 года мы писали, что Словения заявила о победе над коронавирусом.

А 13 мая 2020 года сообщалось, что Новая Зеландия и Таиланд почти победили коронавирус.