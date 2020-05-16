В бассейне невозможно заразиться коронавирусом, - заявление АРУ

Главное: В бассейне невозможно заразиться коронавирусом. Также безопасны: море, река, сауна и паровая баня.

Детали: Бассейны на сегодняшний день безопасны, так как от коронавируса защищает хлорирование воды. Об этом заявили в Ассоциации рыболовов Украины, пишет «Большой Киев».

В АРУ отметили, что в обязательном порядке нужно принимать душ до и после бассейна, а также соблюдать необходимые меры гигиены.

По данным специалистов Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC), купание в море также абсолютно безопасно. Это связано с тем, что соленая вода и солнечное ультрафиолетовое излучение препятствуют распространению COVID-19.

Риск заражения в реке тоже минимален из-за наличия течения.

В саунах и паровых банях риски заражения коронавирусом отсутствуют из-за высоких температур.

Как известно, КМУ, вопреки здравому смыслу, до сих пор не разрешает открытие бассейнов в Украине.

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