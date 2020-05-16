Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В бассейне невозможно заразиться коронавирусом, - заявление АРУ

В бассейне невозможно заразиться коронавирусом, - заявление АРУ

Главное: В бассейне невозможно заразиться коронавирусом. Также безопасны: море, река, сауна и паровая баня.

Детали: Бассейны на сегодняшний день безопасны, так как от коронавируса защищает хлорирование воды. Об этом заявили в Ассоциации рыболовов Украины, пишет «Большой Киев».

В АРУ отметили, что в обязательном порядке нужно принимать душ до и после бассейна, а также соблюдать необходимые меры гигиены.

По данным специалистов Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC), купание в море также абсолютно безопасно. Это связано с тем, что соленая вода и солнечное ультрафиолетовое излучение препятствуют распространению COVID-19.

Риск заражения в реке тоже минимален из-за наличия течения.

В саунах и паровых банях риски заражения коронавирусом отсутствуют из-за высоких температур.

Как известно, КМУ, вопреки здравому смыслу, до сих пор не разрешает открытие бассейнов в Украине.

В тему: Ранее мы писали, что плавание уничтожает коронавирус.

Тэги: сауна, здоровье, река, море, бассейн, плавание, баня, коронавирус

Комментарии

Статьи

15.05.20 09:16

Первый бой первого тербата

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
16.05.20 11:11

Спасибо Деду за Победу! О творческом наследии Эдуарда Лимонова

Автор: Всеволод Непогодин

Дайджест

Коронавирус и пустота. Стартовала первая война за «новую нефть» - человеческий ресурс
15.05.20 22:50

Коронавирус и пустота. Стартовала первая война за «новую нефть» - человеческий ресурс

Автор: Завтра

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

В бассейне невозможно заразиться коронавирусом, - заявление АРУ

В бассейне невозможно заразиться коронавирусом, - заявление АРУ
16.05.20 13:18
256
Последние новости
16.05.20 13:39

Первая страна мира объявила о полной победе над коронавирусом
16.05.20 13:18

В бассейне невозможно заразиться коронавирусом, - заявление АРУ
16.05.20 12:22

Украинские масоны отказали во вступлении в орден президенту Украины?
16.05.20 12:03

В Киеве малолетнего ребенка «развели» на 700 тыс. гривен
16.05.20 11:48

Журналистка Соколова разрешила Усику сделать ей больно
16.05.20 10:21

Экс-советник секретаря СНБО заявил о причастности ВСУ к мародерству на Донбассе
16.05.20 09:22

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 16 мая 2020
Фото и Видео
Экс-советник секретаря СНБО заявил о причастности ВСУ к мародерству на Донбассе
Экс-советник секретаря СНБО заявил о причастности ВСУ к мародерству на Донбассе
Экс-советник секретаря СНБО заявил о причастности ВСУ к мародерству на Донбассе
Экс-советник секретаря СНБО заявил о причастности ВСУ к мародерству на Донбассе
Создана «практически осязаемая» 3D-модель коронавируса
Создана «практически осязаемая» 3D-модель коронавируса
В суд подан иск с требованием убрать из учебников героизацию Майдана
В суд подан иск с требованием убрать из учебников героизацию Майдана
Беременная американская певица сняла сатанинский клип в разгар пандемии коронавируса (18+)
Беременная американская певица сняла сатанинский клип в разгар пандемии коронавируса (18+)
В Киеве зафиксирована новая вспышка заболеваемости коронавирусом
В Киеве зафиксирована новая вспышка заболеваемости коронавирусом
В киевском супермаркете мужчина угрожал взорвать гранату за просьбу надеть маску
В киевском супермаркете мужчина угрожал взорвать гранату за просьбу надеть маску
Зоозащитники принесли херсонским полицейским… мертвую кошку (18+)
Зоозащитники принесли херсонским полицейским… мертвую кошку (18+)
В Киеве в Днепр сливали химикаты: видео показал очевидец
В Киеве в Днепр сливали химикаты: видео показал очевидец
Второй полуфинал Евровидения-2020: прямая трансляция
Второй полуфинал Евровидения-2020: прямая трансляция
В Германии эпично подорвали две огромные гиперболоидные градирни
В Германии эпично подорвали две огромные гиперболоидные градирни
fraza.ua
Новости блогосферы
16.05.20 14:04

Когда главный санврач Украины, наконец, поймет, что плавание в бассейне совершенно безопасно!
14.05.20 20:33

Почему украинцы массово кончают жизнь самоубийством?
14.05.20 20:09

Россиянам уколят вакцину от коронавируса, изготовленную «на коленке»
13.05.20 18:22

«Онлайн-церковь» как реализация плана Гитлера

Опрос

Готовы ли вы сидеть на карантине и далее?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.