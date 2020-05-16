Украинские масоны отказали во вступлении в орден президенту Украины?

Главное: Историк Виктор Савченко заявил, что украинские масоны отказали во вступлении в орден одному из президентов Украины, намекнув, что это был Кравчук или Кучма.

Детали: Руководитель проекта «Историческая правда» Вахтанг Кипиани взял интервью у украинского историка Виктора Савченко. Интервью выложено на YouTube-канале и посвящено теме украинского масонства. Об этом сообщает телеграм-канал «Адекватный конспиролог».

В передаче принял участие руководитель (великий мастер) масонской Великой ложи Украины Сергей Ганчев.

На фото — руководитель украинского масонства Сергей Ганчев

Кроме того, как пишет ведущий канала, близкие к украинскому братству историк Савченко и Кипиани мастерски разыграли спектакль под названием: «Масоны против президента Украины».

«Сперва Савченко со знанием дела рассказывает о том, что он слышал, как одному очень высокопоставленному человеку отказали во вступлении в украинский масонский орден. Тут же подключается Кипиани: „Дайте угадаю — президенту Украины“. Да, президенту. Подтверждает Савченко. „Ну так назовите его фамилию“, — наигранно восклицает Кипиани. „Ну, мне не хочется подводить этого человека“, — отвечает Савченко, намекая, что эту страшную тайну раскрыл ему чуть ли не лично тот самый президент. Конечно же, те, кто „в теме“ прекрасно понимают, что все это — красиво разыгранный на публику спектакль. Особенно смешным этот спектакль становится после того, как Савченко произносит: „Это не Янукович. Но этому человеку было отказано в каком-то... 1998 или 1999 году...“. Типа никто не догадается, что на тот период было лишь два президента в Украине — Кравчук и Кучма», — пишет ведущий канала «Адекватный конспиролог».

«Все же прекрасно понимают, что ни один, ни второй (экс-президенты Украины Кравчук и Кучма - "Фраза") не будут это комментировать. Идеальный развод! Лохи слушают и офигевают — какое влиятельное братство! Отказало самому президенту! Самая правдоподобная ложь должна быть огромной и феерической. Иначе лохи не поведутся», — также сообщает ведущий канала.

В тему: 30 марта 2020 года мы писали о том, что российские масоны ушли на карантин, а украинские пока отмалчиваются.

Также мы сообщали, что масоны, похоже, знают, когда исчезнет коронавирус.