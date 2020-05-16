В Киеве малолетнего ребенка «развели» на 700 тыс. гривен

Главное: В Киеве осудили 30-летнего мужчину, который обманом выманил у 9-летнего ребенка почти 700 тыс. гривен. За содеянное коварный мошенник получил 8,5 лет тюрьмы.

Детали: Соломенским райсудом Киева вынесен приговор ранее судимому 30-летнему жителю Киевской области, который мошенническим путем выманил крупную сумму денег у 9-летнего мальчика.

Как передает пресс-служба столичной прокуратуры, злоумышленник позвонил ребенку на станционарный телефон и рассказал, что его мать попала в ДТП и теперь полицейские собираются ее задержать.

Объяснив «ситуацию», мошенник заверил испуганного ребенка, что мать еще можно спасти, но для этого он должен собрать все родительские сбережения и передать их мужчине, который будет ждать у подъезда.

Сообщается, что мальчик вынес на улицу почти 700 тыс. гривен, после чего злоумышленник вырвал у него пакет с деньгами и убежал.

За содеянное коварному рецидивисту определили наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет с конфискацией имущества.

В тему: 5 июля 2017 года мы писали, что в Харькове 17-летний юноша, представившись помощником следователя, выманил у старушки $5 тыс.

А 19 апреля 2019 года сообщалось, что в Киеве задержали мошенника, который якобы нес $500 тыс. Генпрокурору.