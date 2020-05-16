Журналистка Соколова разрешила Усику сделать ей больно

Главное: Янина Соколова предложила боксеру Александру Усику ударить ее. В ответ желание ударить Соколову изъявил блогер Анатолий Шарий.

Детали: Журналистка Янина Соколова изъявила желание, что бы ей сделал больно знаменитый украинский боксер Александр Усик.

Она обратилась к Усику в ролике, который выложила на своем YouTube-канале.

«Александр, можешь и меня ударить. Я же тоже „диванный эксперт“ и тоже тебя критикую. Уверена, РПЦ благословит втащить женщине ради РПЦ», — сказала Соколова.

Боксер пока не ответил на столь странное предложение журналистки.

Зато ей ответил журналист и блогер Анатолий Шарий. Он предложил Соколовой ударить ее вместо Усика. В частности, Шарий высказал желание «ударить ее по задней части спины ногой».

Следует отметить, что ранее Янина Соколова выкладывала в интернет видео в эстетическом стиле «гламурного фашизма», который тесно связан с садомазо эстетикой.

В тему: Ранее мы писали, что в последнее время всемирно известного украинского боксера Александра Усика просто «достали» разного рода хайперы и проходимцы.