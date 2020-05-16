Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 16 мая 2020

Главное: По состоянию на 9-00 16 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 4 543 297, смертей ‒ 307 705, а выздоровлений ‒ 1 637 112. В Украине же выявлено 17 330 инфицированных, зарегистрировано 476 смертей и 4 473 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 443 397 (смертей ‒ 87 568), России ‒ 262 843 (2 418), Великобритании ‒ 238 004 (34 078), Испании ‒ 230 183 (27 459), Италии ‒ 223 885 (31 610), Бразилии ‒ 220 291 (14 962), Франции ‒ 179 630 (27 532), Германии ‒ 175 233 (7 897), Турции ‒ 146 457 (4 055), Иране ‒ 116 635 (6 902), Индии ‒ 85 940 (2 753), Перу ‒ 84 495 (2 392), Китае ‒ 84 038 (4 637), Канаде ‒ 75 963 (5 680), Бельгии ‒ 54 644 (8 959), Саудовской Аравии ‒ 49 176 (292), Мексике ‒ 45 032 (4 767) и Нидерландах ‒ 43 880 (5 662).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 6 мая 2020 года мы писали, что в США застрелили ученого, который был на пороге «очень важного открытия» по коронавирусу.

А 7 мая 2020 года сообщалось, что в Бразилии установлен новый рекорд по смертности от COVID-19.