Появились обнадеживающие вести о состоянии здоровья Заворотнюк

Главное: Состояние здоровья популярной актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось. Об этом рассказал ее супруг Павел Чернышев.

Детали: Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков заявил, что семья актрисы Анастасии Заворотнюк приняла решение отложить экспериментальную терапию с помощью вирусов, поскольку ей стало лучше.

Как передает «КП», об этом ученому рассказал супруг актрисы Павел Чернышев.

«Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо ‒ тогда мы приступим», ‒ процитировал он Чернышева.

Чумаков также добавил, что очень хорошо понимает осторожность мужа Заворотнюк, отметив при этом, что лабораторные исследования клеток опухоли актрисы на чувствительность к тем или иным вирусам дают обнадеживающие результаты.

«Клетки из опухоли Анастасии Заворотнюк у нас в лаборатории хорошо пошли ‒ они размножаются и мы можем их наработать сколько угодно», ‒ подчеркнул профессор.

По его словам, на основе этих клеток также можно создать вакцину против болезни. Для этого сначала вирус нужно внедрить в клетки, а затем ввести их в организм актрисы, после чего они начнут стимулировать выработку у нее противоопухолевого иммунитета.

Как известно, идея лечения болезни Анастасии Заворотнюк с помощью вирусов впервые была озвучена на совещании по развитию генетических технологий у президента Владимира Путина. Директор ФГБУН «Институт молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта Российской академии наук» Александр Макаров сообщил, что родственники Заворотнюк передали институту клетки ее опухоли, и специалисты уже определились с вирусами, которые будут использовать для уничтожения ее глиобластомы.

В тему: 22 апреля 2020 года мы писали, что Анастасия Заворотнюк может полностью победить страшную болезнь.

А 17 марта 2020 года стали известны трогательные подробности нынешнего пребывания Заворотнюк в больнице.