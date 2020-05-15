Италия пригрозила Брюсселю выходом из ЕС

Главное: Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о возможном выходе страны из состава Евросоюза. По словам политика, это произойдет в случае введения Брюсселем т. н. «зеленых коридоров туризма».

Детали: Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что страна покинет Евросоюз, если Брюссель поддержит инициативу о введении т.н. «зеленых коридорах туризма».

Как передает «Грузия-Online», «зеленый коридор туризма» дает возможность странам с низким числом заражений коронавирусной инфекцией восстановить туризм прежде, чем полностью откроются границы.

По словам Конте, он уже сказал президенту ЕС, что эти «коридоры» означают уничтожение единого рынка ЕС.

«Мы не примем соглашение, которое предусматривает создание в ЕС привилегированных путей для туристов», ‒ заявил Конте, добавив, что «в противном случае мы покинем Евросоюз».

По существующим оценкам, потери туристического спектра Италии из-за коронавируса к концу года составят около 120 миллиардов евро.

В тему: 16 октября 2016 года букмекеры составили список стран, которые могут выйти из Евросоюза «в первую очередь».

А 1 февраля 2020 года сообщалось, что Великобритания официально «помахала рукой» Евросоюзу.