Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 15 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 15 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 4 483 864, смертей ‒ 303 825, а выздоровлений ‒ 1 609 475. В Украине же выявлено 17 330 инфицированных, зарегистрировано 476 смертей и 4 473 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 420 299 (смертей ‒ 85 992), России ‒ 262 843 (2 418), Великобритании ‒ 238 001 (34 077), Испании ‒ 230 183 (27 459), Италии ‒ 223 096 (31 368), Бразилии ‒ 206 507 (14 131), Франции ‒ 178 994 (27 428), Германии ‒ 174 478 (7 884), Турции ‒ 144 749 (4 007), Иране ‒ 116 635 (6 902), Китае ‒ 84 031 (4 637), Индии ‒ 83 072 (2 662), Перу ‒ 80 604 (2 267), Канаде ‒ 74 830 (5 592), Бельгии ‒ 54 644 (8 959), Саудовской Аравии ‒ 49 176 (292), Нидерландах ‒ 43 880 (5 662) и Мексике ‒ 42 595 (4 477).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 15 мая 2020 года мы писали, что коронавирусная ситуация в Украине ухудшается.

А 14 мая 2020 года сообщалось, что коронавирус побил очередной страшный рекорд в Бразилии.