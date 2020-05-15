Митрополит Антоний попал в рейтинг эффективных украинцев, которые борются с эпидемией коронавируса

Главное: Митрополит УПЦ в символическом списке занимает 35 место. Эксперты считают, что всплеска заболеваемости среди верующих УПЦ не произошло из-за противоэпидемических мер, предпринятых священноначалием.

Детали: Издание «Вести» внесло митрополита Антония в рейтинг эффективных украинцев, которые борются с эпидемией коронавируса

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний вошел в Топ эффективных украинцев в борьбе с эпидемией.

Как сообщает Центр информации УПЦ, рейтинг «героев в масках» опубликован в издании «Вести».

В символическом списке митрополит Антоний занимает 35 место.

По мнению экспертов, скачка в заболеваемости среди верующих УПЦ не случилось из-за эффективных противоэпидемических мер, предпринятых священноначалием.

«Одна из основных заслуг в этом — митрополита Антония: он организовывал служения на предмет соблюдения дистанции, масочного режима, трансляции по ТВ. Однако гонений избежать не удалось — были и поджоги храмов, и захваты. Тем временем, УПЦ организовывала благотворительные акции — в Киеве монахи даже освободили кельи для медиков, живущих в области», — подчеркнули в издании.

Кроме того, в категории «Герои из народа» была отмечена благотворительная и социальная деятельность приходов и монастырей Украинской Православной Церкви по перепрофилированию швейных мастерских на пошив защитных масок и их раздачу.

«Мы любим шить и делать добро, поэтому нам не трудно: знаем, что можем помочь людям», — рассказала насельница Свято-Покровского женского монастыря монахиня Еликонида.

Пошив масок был организован и в приходских храмах УПЦ.

«Где-то в районе 17 тысяч масок сделали в целом. График первые две недели карантина был буквально 24/7 — были и ночные смены. На месте работали четыре человека, еще троим заготовки из спанбонда давали домой. Раздавали их как прихожанам — бывало, и по 400–500 штук в день, так и благотворительным организациям, и бездомным», — сообщили в храме Рождества Христова на Березняках.

Также в рейтинг издания вошел заслуженный врач Украины, хирург, общественный деятель и диакон Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский, который вместе с Тернопольским медуниверситетом и центром Андрея Ковальчука разрабатывает методику лечения коронавируса с помощью мезенхимальных стволовых клеток и глава Международного благотворительного фонда в честь Покрова Пресвятой Богородицы Вадим Новинский, выделивший на борьбу с коронавирусом свыше 80 млн грн.

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