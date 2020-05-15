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«Интер» покажет драму о женщине, пережившей ураган в Тихом океане

«Интер» покажет драму о женщине, пережившей ураган в Тихом океане

Главное: «Интер» покажет премьеру, основанной на реальных событиях, американской драмы «Во власти стихии». 

Детали: В воскресенье, 17 мая, в 20:30 «Интер» покажет телепремьеру американской драмы «Во власти стихии». Сюжет картины основан на реальных событиях, произошедших в 1983 году в Тихом океане. В главных ролях – Шейлин Вудли и Сэм Клафлин.

Случайная встреча Тами и Ричарда на Таити стала началом большой любви. Молодые и свободные, они отправляются в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте. Казалось, что это будет восхитительное приключение, но неожиданно судно настигает один из самых мощных ураганов в истории. Теперь жизнь и будущее парня и девушки находятся во власти стихии.

Фильм «Во власти стихии» снят по мотивам одноименной книги Тами Олдхем Эшкрафт, в которой женщина описывает все, что пришлось пережить лично ей. 23-летняя девушка провела 41 день на разбитой штормом яхте посреди бескрайнего океана. И ей удалось выжить в ситуации, когда, казалось бы, шансов на спасение практически не было. Однако Тами получила серьезную травму головы, и ей пришлось заново учиться читать и писать. Поэтому лишь спустя 10 лет она смогла рассказать свою историю в книге воспоминаний «Во власти стихии».

Режиссером картины выступил Бальтасар Кормакур. Это уже третий его фильм о противостоянии человека и природы, основанный на реальных событиях. Ранее были «Эверест» и «Пучина». «В моих фильмах люди в большинстве случаев выигрывают битву со стихией, – говорит Бальтасар. – Если продемонстрировать природе свою покорность и смелость, то можно выжить. И это подтверждают реальные истории, о которых я рассказываю». Снять фильм об истории Тами Олдхем Эшкрафт режиссер захотел еще и потому, что сам разделяет увлечение женщины – любит выходить в открытое море на яхтах и в молодости не раз участвовал в регатах.

Тами Олдхем Эшкрафт выступила консультантом картины. Перед началом съемок она пригласила съемочную группу к себе домой, чтобы поделиться воспоминаниями, показать дневники, фотографии. Ей было важно, чтобы команда фильма поняла, насколько сильна была их с Ричардом любовь и какие ужасы пришлось ей пережить в открытом море. «Каждый из задействованных в фильме людей оберегал эту историю и старался рассказать ее именно так, как хотела бы этого сама Тами, а не с точки зрения беспристрастного третьего лица, – говорит актриса Шейлин Вудли, которая исполнила главную роль. – Для меня это кино о женщине, которая взаимодействует с природой. Природа и океан подвергают ее испытаниям и ставят в невыносимое положение. Но Тами сразу простила океан ради того, чтобы выжить. Мне кажется, это очень мудро. Она никогда не видела в океане своего врага».

Возлюбленного главной героини – Ричарда – сыграл Сэм Клафлин. По словам Тами, актер очень похож на ее Ричарда не только внешне, но даже манерой разговора.

Съемки драмы «Во власти стихии» проходили неподалеку от островов Фиджи, и 90% сцен снимали в открытом океане. Актеры и съемочная группа проводили в лодках и на яхтах по 12-14 часов в день. «Я всегда предпочитаю снимать на натуре, если это безопасно, – объясняет режиссер. – Когда ты находишься в лодке, о борта которой бьются волны, – это же совсем другое ощущение, которое невозможно воспроизвести искусственно. Мы получили исчерпывающее понимание того, что испытали Тами и Ричард. Особенно это было ценно для актеров». Конечно же, многие члены группы страдали от морской болезни. Но, по словам Шейлин Вудли, даже это неприятное обстоятельство помогало им с Сэмом Клафлином вживаться в роль – создавало неподдельное чувство страдания и тревоги: «Когда снимаешься в подобных условиях, ты и правда находишься во власти стихии. Ты испытываешь непередаваемые ощущения в окружении сотни дельфинов, и настоящий трепет охватывает от сильного течения, мощного ветра и морской болезни. Мы действительно испытали на себе все аспекты дикой природы. Это был уникальный опыт».

В тему: Ранее голливудская звезда Ольга Куриленко заявила: ДНК показал, что украинской крови в ней вообще нет. 

Тэги: кино, культура

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