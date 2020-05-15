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Митрополит Антоний рассказал о псалме, который читают во время опасности

Митрополит Антоний рассказал о псалме, который читают во время опасности

Главное: Митрополит УПЦ Антоний рассказал, как правильно читать псалмы и какой именно псалом читал библейский царь Давид во время опасности.

Детали: Главная мысль 26-го псалма — это прославление Бога, Который защищает верующих.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в комментарии для портала «Православная жизнь» рассказал управляющий делами Украинской Православной церкви митрополит Антоний (Паканич).

«26-й псалом был написан Давидом во время преследований Саулом прежде помазания в царя Израилева пророком Самуилом. Это был невероятно тяжелый период в жизни Давида, когда все отвернулись и бросили его.

Главная мысль, сердцевина псалма — это прославление Творца, Который защищает и ограждает от бед всех верующих в Него. „Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей: кого мне страшиться?“ (Пс. 26:1)», — рассказал митрополит Антоний.

Архиерей отметил, что Бог сторицей воздает верующим в Него.

«Стать Господу Своими — вот наша извечная цель. Это значит возложить все упование на Него, черпать силы исключительно в Его силе и любви, быть верным и преданным Ему до конца, и Он воздаст сторицей.

Если мы радуемся общению с Богом, как растения солнцу, если мы блаженствуем, когда Он рядом, и стремимся к Нему больше, чем к любому другому существу, то это верный признак того, что мы являемся теми, кого Он защищает как Своих», — сказал иерарх УПЦ.

Владыка Антоний подчеркнул, что «испытания спасительны. Они меняют человека и его жизнь. По мере сгущения мрака ярче различается спасительный свет».

Митрополит Антоний объяснил, почему важно читать псалмы.

«Псалмы — это живительная влага, укрепляющая пища души, они необходимы нам, как необходимы путнику подкрепляющая силы вода и еда. Псалмы — наш завет с Богом, завет нашего с Ним единства. Если мы с Господом, нам ничего не должно быть страшно, Он защитит, укрепит и утешит нас. Бог — наша единственная опора, крепость и знамя», — отметил архиерей.

Владыка Антоний рассказал, как правильно читать псалмы.

«Читая псалмы, не надо стремиться к каким-то особым ощущениям или восторженности. Не следует давать волю чувствам, ведь они обманчивы и преходящи: на нас может влиять недавнее общение с кем-то, просмотренный фильм, прочитанная книга, погода, наше физическое состояние.
Нужно в молитве погружаться глубже чувств. Пусть наша воля через усилие, нескладность, угловатость, сопротивления и растерянность выводит нас сознательно к общению с Богом», — подытожил митрополит Антоний.

В тему: 13 мая 2020 года митрополит Антоний молился о священнослужителях, которые умерли от COVID-19.

Тэги: общество, православие, молитва, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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