Голосеевский монастырь откроют для паломников и прихожан

Главное: Голосеевский монастырь откроют для прихожан. Верующих просят соблюдать рекомендации медиков.

Детали: Столичный Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь с 16 мая откроют для паломников и прихожан.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом пресс-служба монастыря сообщила на своей странице в Фейсбук.

«По благословению епископа Исаакия, Свято-Покровская Голосеевская пустынь с 16 мая для молитвы и посещения открыта.

Просим всех соблюдать рекомендации врачей, а также правила и нормы монастыря. Благодарим за молитвы. Божией помощи и здоровья всем нам», — сказано в сообщении.

Также на сайте монастыря есть возможность подать записки онлайн.

В тему: 22 апреля 2020 года Голосеевский монастырь закрылся на карантин.