Главные новости за 15 мая 2020 года

- Минздрав Украины готовится утвердить алгоритм массового тестирования на антитела к COVID-19. Начаться тестирование может уже на следующей неделе.

- Безвизовый режим Украины с Евросоюзом не будут отменять из-за пандемии коронавируса. Такое заявление сделала заместитель главы генерального директора Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова.

- В Крыму от коронавируса умер еще один человек. Число жертв заразы выросло до пяти людей.

- Курс гривны понемногу укрепляется. Значительно подешевел евро.

- В России за минувшие сутки был установлен рекорд смертности от коронавируса. Умерли 113 человек.

- Европейским странам нужно готовиться к новой волне коронавируса. Также необходимо проявлять осторожность при отмене ограничительных мер.