В Украине начнется массовое тестирование на антитела к COVID-19

Главное: Минздрав Украины готовится утвердить алгоритм массового тестирования на антитела к COVID-19. Начаться тестирование может уже на следующей неделе.

Детали: Министерство здравоохранения Украины в рамках борьбы с коронавирусом готовится утвердить алгоритм массового тестирования на антитела. ИФА-диагностика может начаться уже на следующей неделе. Об этом сегодня, 15 мая, на совещании у президента Украины Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает сайт президента.

По его словам, на сегодня Минздрав готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к COVID-19. И если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела могут начать на следующей неделе.

В тему: В Украине третий день подряд фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Также за минувшие сутки зафиксирован рекорд по летальным случаям за неделю.