Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

«Слугу народа» обокрали прямо в ее рабочем кабинете

«Слугу народа» обокрали прямо в ее рабочем кабинете

Главное: Нардепа от «Слуги народа» Ольгу Василевскую-Смаглюк обокрали прямо в ее рабочем кабинете. Был украден планшет.

Детали: В Киеве народного депутата от фракции «Слуга народа» Ольгу Василевскую-Смаглюк обокрали прямо в ее рабочем кабинете в здании Верховной Рады. Преступление было совершено еще в марте текущего года, но заявление в полицию было написано лишь накануне, 14 мая, сообщают «Вести» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, в полицию обратилась помощница депутата Вита Буркаль. Она заявила, что в марте этого года в доме комитетов Верховной Рады Украины на улице Липской, 3, в служебном кабинете упомянутого депутата обнаружила отсутствие планшетного компьютера Lenovo. Это же подтвердила и нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

Потерпевшие предположили, что злоумышленник проник в кабинет через дверь, но в то же время утверждали, что, когда перед происшествием они покидали помещение, дверь была заперта.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Злоумышленник разыскивается.

В тему: 12 мая стало известно, что в Киеве неизвестные ограбили автомобиль, которым пользуется народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Савченко. Общая сумма ущерба составила 27 тысяч гривен.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, кража, политика, Ольга Василевская-Смаглюк

Комментарии

Статьи

15.05.20 09:16

Первый бой первого тербата

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
14.05.20 11:26

Карантин в Киеве торгашам не писан

Автор: Виктор Даль

Дайджест

Изоляция вредна. Печальный опыт Китая и других стран
15.05.20 14:19

Изоляция вредна. Печальный опыт Китая и других стран

Автор: Дэниэл Хоровиц, Conservative Review

Выбор редакции
Несмотря на карантин, в Киеве вовсю идет нелегальная торговля продуктами
Несмотря на карантин, в Киеве вовсю идет нелегальная торговля продуктами
Несмотря на карантин, в Киеве вовсю идет нелегальная торговля продуктами
Несмотря на карантин, в Киеве вовсю идет нелегальная торговля продуктами
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

В ЕС пообещали, что не будут отменять безвиз с Украиной из-за коронавируса

В ЕС пообещали, что не будут отменять безвиз с Украиной из-за коронавируса
15.05.20 13:05
267
Последние новости
15.05.20 14:39

В Украине начнется массовое тестирование на антитела к COVID-19
15.05.20 14:01

В России побит рекорд смертности от коронавируса
15.05.20 13:56

«Слугу народа» обокрали прямо в ее рабочем кабинете
15.05.20 13:05

В ЕС пообещали, что не будут отменять безвиз с Украиной из-за коронавируса
15.05.20 12:50

На Кировоградщине верующие УПЦ отстояли свой храм
15.05.20 12:30

На Закарпатье в дом «слуги народа» бросили «коктейль Молотова»
15.05.20 12:15

Митрополит Лука спросил у министра-сокурсника, когда откроют церкви
Фото и Видео
В Киеве в Днепр сливали химикаты: видео показал очевидец
В Киеве в Днепр сливали химикаты: видео показал очевидец
В Киеве в Днепр сливали химикаты: видео показал очевидец
В Киеве в Днепр сливали химикаты: видео показал очевидец
Второй полуфинал Евровидения-2020: прямая трансляция
Второй полуфинал Евровидения-2020: прямая трансляция
В Германии эпично подорвали две огромные гиперболоидные градирни
В Германии эпично подорвали две огромные гиперболоидные градирни
Жители Калифорнии стали свидетелями ошеломляющего природного явления
Жители Калифорнии стали свидетелями ошеломляющего природного явления
Скончалась звезда легендарного фильма «А зори здесь тихие»
Скончалась звезда легендарного фильма «А зори здесь тихие»
Шевченко заявил, что мечтает возглавить «Милан»
Шевченко заявил, что мечтает возглавить «Милан»
Митрополит УПЦ объяснил, почему Бог посылает испытания
Митрополит УПЦ объяснил, почему Бог посылает испытания
Борец Грицай показал, где готов встретиться с Усиком. Для поединка уже нашелся судья
Борец Грицай показал, где готов встретиться с Усиком. Для поединка уже нашелся судья
В аннексированном Крыму стремительно пересыхает Белогорское водохранилище
В аннексированном Крыму стремительно пересыхает Белогорское водохранилище
Губернатор Одесщины натравил нацгвардию на журналистов из-за неудобного вопроса
Губернатор Одесщины натравил нацгвардию на журналистов из-за неудобного вопроса
fraza.ua
Новости блогосферы
14.05.20 20:33

Почему украинцы массово кончают жизнь самоубийством?
14.05.20 20:09

Россиянам уколят вакцину от коронавируса, изготовленную «на коленке»
13.05.20 18:22

«Онлайн-церковь» как реализация плана Гитлера
11.05.20 14:58

Пора разобраться на уровне ВРУ, кто и зачем запугивал украинцев коронавирусом

Опрос

Готовы ли вы сидеть на карантине и далее?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.