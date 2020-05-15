«Слугу народа» обокрали прямо в ее рабочем кабинете

Главное: Нардепа от «Слуги народа» Ольгу Василевскую-Смаглюк обокрали прямо в ее рабочем кабинете. Был украден планшет.

Детали: В Киеве народного депутата от фракции «Слуга народа» Ольгу Василевскую-Смаглюк обокрали прямо в ее рабочем кабинете в здании Верховной Рады. Преступление было совершено еще в марте текущего года, но заявление в полицию было написано лишь накануне, 14 мая, сообщают «Вести» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, в полицию обратилась помощница депутата Вита Буркаль. Она заявила, что в марте этого года в доме комитетов Верховной Рады Украины на улице Липской, 3, в служебном кабинете упомянутого депутата обнаружила отсутствие планшетного компьютера Lenovo. Это же подтвердила и нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

Потерпевшие предположили, что злоумышленник проник в кабинет через дверь, но в то же время утверждали, что, когда перед происшествием они покидали помещение, дверь была заперта.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Злоумышленник разыскивается.

В тему: 12 мая стало известно, что в Киеве неизвестные ограбили автомобиль, которым пользуется народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Савченко. Общая сумма ущерба составила 27 тысяч гривен.