В России побит рекорд смертности от коронавируса

Главное: В России за минувшие сутки был установлен рекорд смертности от коронавируса. Умерли 113 человек.

Детали: За минувшие сутки в России был установлен новый рекорд смертности от коронавируса. Как передают власти страны в пятницу, 15 мая, за отчетный период скончались 113 человек.

Общее число жертв заразы выросло до 2 418 человек.

Всего за одни сутки болезнь выявили еще у 10 598 людей, а общее число зараженных выросло до 262 843 человек.

С начала пандемии вылечить удалось 58 226 пациентов.

В тему 15 мая 2020 года сообщалось, что еще одна страна заявила о победе над коронавирусом.

15 мая 2020 года стало известно, что Европу призывают готовиться к новой волне коронавируса.