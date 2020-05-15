На Закарпатье в дом «слуги народа» бросили «коктейль Молотова»

Главное: На Закарпатье во двор народного депутата бросили «коктейль Молотова». По информации местных СМИ, речь идет о депутате от «Слуги народа» Михаиле Лабе.

Детали: В Закарпатской области в селе Невицкое неизвестный бросил «коктейль Молотова» во двор народного депутата, полиция начала следствие. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

«Сегодня, 15 мая, около 1 часа ночи, в селе Невицкое, что на Ужгородщине, неизвестный бросил во двор народного депутата Украины бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Злоумышленник попал в деревянную беседку», — отметили, в частности, в ведомстве.

Пожар удалось потушить довольно оперативно, и никто не пострадал.

По информации местного издания 0312, речь идет о нардепе от партии «Слуга народа» Михаиле Лабе, который сам сообщил в полицию об инциденте.

По данному факту правоохранители открыли уголовное дело.

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