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В ЕС пообещали, что не будут отменять безвиз с Украиной из-за коронавируса

В ЕС пообещали, что не будут отменять безвиз с Украиной из-за коронавируса

Главное: Безвизовый режим Украины с Евросоюзом не будут отменять из-за пандемии коронавируса. Такое заявление сделала заместитель главы генерального директора Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова.

Детали: Заместитель главы генерального директора Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова заявила «Европейской правде», что Евросоюз не собирается отменять безвизовый режим с Украиной из-за пандемии коронавируса.

В частности, она заявила: «Я ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом».

Она добавила, что безвизовый режим с эпидемией не связан.

По ее словам, «даже если рассуждать логически – как восстановление визового режима помогло бы в противодействии эпидемии?».

В тему 21 апреля 2020 года сообщалось, что Евросоюз готовится открыть границы для части украинских заробитчан. Кого впустят?

16 марта 2020 года в ЕС назвали срок, на который планируют лишить украинцев безвиза.

Тэги: Евросоюз, безвизовый режим, политика, новости Украины

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