Во всех храмах УПЦ будут молиться о жертвах политических репрессий

Главное: В храмах УПЦ в воскресенье совершат литию о жертвах политических репрессий. Соответствующий документ направлен во все епархии.

Детали: Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви 17 мая будут молиться о жертвах политических репрессий.

Как сообщает Центр информации УПЦ, соответствующий циркуляр был направлен сегодня всем епархиальным архиереям.

«По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, канцелярия Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви информирует, что 17 мая в Украине отмечается День памяти жертв политических репрессий.

В связи с указанным и с целью почитания жертв массовых политических репрессий 1937-1938 годов, 17 мая текущего года во всех храмах и монастырях вверенной Вам епархии необходимо совершить литию о жертвах политических репрессий с траурным перезвоном», — сказано в документе.

Документ подписан управляющим делами Украинской Православной Церкви митрополитом Антонием (Паканичем).

*** День памяти жертв политических репрессий отмечается ежегодно в третье воскресенье мая согласно Указу Президента от 21 мая 2007 года с целью чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным насаждением коммунистической идеологии.

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