Европу призывают готовиться к новой волне коронавируса

Главное: Европейским странам нужно готовиться к новой волне коронавируса. Также необходимо проявлять осторожность при отмене ограничительных мер.

Детали: Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призвал Европу готовиться к новой волне коронавируса, которая ожидается осенью, сообщает The Independent.

Клюге, в частности, заявил, что странам Европы необходимо готовиться к новой волне коронавируса и проявлять осторожность при отмене ограничительных мер.

«Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна заболевания COVID-19 и еще одна — сезонного гриппа и кори», — сказал он.

В тему: Коронавирус не является исключительно респираторной инфекцией. Как оказалось, этот вирус атакует не только легкие, но и другие внутренние органы человека.