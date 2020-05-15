В аннексированном Крыму выросло число жертв коронавируса

Главное: В Крыму от коронавируса умер еще один человек. Число жертв заразы выросло до пяти людей.

Детали: В аннексированном Россией Крыму выросло число жертв коронавируса: в Алуште умер мужчина 1935 года рождения. Известно, что у него было много хронических заболеваний.

Как передает российская администрация полуострова, всего с начала пандемии от заразы в Крыму скончались пять людей.

За последние сутки на полуострове зафиксировали еще четырнадцать случаев заражения, общее число больных выросло до 259 человек. За все время вылечили 87 людей.

Отметим, что режим самоизоляции в Крыму был продлен до 31 мая.

В тему 13 мая 2020 года сообщалось, что в аннексированном Крыму стремительно пересыхает Белогорское водохранилище.

7 мая 2020 года стало известно, что туристический сезон в аннексированном Крыму сорван из-за коронавируса.