Юрий Голик рассказал о реальных исполнителях Программы президента «Большая Стройка»

Программа президента «Большая Стройка» создало несколько сотен тысяч рабочих мест: так, только структуры «Укравтодора» заявили о 38 тыс. вакансий дорожных специальностей и 12 тыс. — в смежных областях. Как сообщил на своей странице в Facebook Юрий Голик, помимо дорожного строительства, Программа «Большая Стройкйа», инициированная президентом Владимиром Зеленским, включает в себя также большое количество объектов социальной инфраструктуры: программой предусмотрены строительство, ремонт и реконструкция 236 школ, 155 детских садов, 169 спортивных объектов, 422 амбулатории и 212 приемных отделений неотложной медицинской помощи.

Голик показал некоторых реальных исполнителей «Большой Стройки», которые работают на объектах в разных регионах Украины, как в дорожном строительстве, так и на объектах социальной инфраструктуры.

Сергей Шмидт . Трасса Н-30 Васильевка — Бердянск, Запорожская область.

Сергей Чернышов . Строительство школы, пгт. Авангард, Одесская область.

Олег Унтила . Трасса Н-31 Решетиловка — Днепр, Полтавская область.

Игорь Остапчук . Реконструкция стадиона школы, г. Южный, Одесская область.

Как сообщали СМИ, в ходе «Большой Стройки» в течение 2020 года в Украине будет построено и отремонтировано 4 000 км дорог государственного и международного значения, а также 2 500 км — местного значения. Для финансирования дорожного строительства предусмотрена программа финансирования в размере около 100 млрд гривен.