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Черногорско-Приморский митрополит призвал власти и народ к примирению

Черногорско-Приморский митрополит призвал власти и народ к примирению

Главное: Архиерей призвал власти Черногории прекратить действия против народа, а народ — не провоцировать власти своими действиями, чтобы вернулась братская любовь.

Детали: Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) обратился к властям и народу Черногории с призывом вернуться к взаимной братской любви.

Обращение митрополита опубликовано на сайте svetigora.com.

«Если кто-то должен за что-то ответить, я прошу тех, кто находится у власти — я напишу это в письме президенту и премьер-министру в эти дни — пусть отвечу я. И, если кого-то нужно арестовать и судить, пусть это будет митрополит Черногорско-Приморский, преемник святого Петра Цетинского. И если он виновен, пусть его судят», — сказал владыка.

Митрополит Амфилохий напомнил о представителях Сербской Церкви, которые пострадали за веру в разные времена.

«Я прошу всех, если кто-то должен быть судим за то, что происходит в Черногории, то они должны судить меня в первую очередь. Я готов пойти в суд и, в случае необходимости, быть приговорен к пяти или десяти годам, или столько, сколько потребуется», — подчеркнул сербский архиерей.

Митрополит призвал народ не провоцировать власти своими действиями, а власти — отпустить арестованных в Никшиче представителей Сербской Православной Церкви.

«Всем вместе, целуя мощи святого Петра, примирителя и целителя, и святого Василия Острожского, объединиться в братской любви <...> Всем нам, независимо от того, где мы находимся и кому мы принадлежим, необходимо вернуться на этот путь Бога, путь Святого Петра Цетинского и Святого Василия Острожского. Это моя молитва, моя просьба, мое благословение всем в Черногории. И я убежден, что это также благословение святого Петра Цетинского», — обратился он к обеим сторонам конфликта.

12 мая полиция Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и 7 клириков СПЦ за участие в празднованиях и крестном ходе в честь святого Василия Острожского в период карантина. Патриарх Ириней и президент Сербии призвали освободить епископа Иоанникия, однако власти не прислушались к их призыву. Это породило массовые протесты, в ходе которых против верующих применили слезоточивый газ.

В тему: В Черногории верующие вышли на протесты против ареста священников.

Тэги: общество, православие, Черногория, новости православия

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