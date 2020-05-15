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Синоптики предупредили украинцев о грозовой погоде на следующей неделе

Синоптики предупредили украинцев о грозовой погоде на следующей неделе

Главное: На следующей неделе в Украине ожидаются грозы. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Детали: В Гидрометцентре предупредили украинцев о грозовых дождях. После относительно сухих выходных, уже 18-19 мая по стране ожидаются осадки.

Как говорят синоптики, сухо может быть лишь на юго-востоке и в Крыму.

Днем будет до 16-24 тепла, а ночью плюс 8-13.

В Киеве ожидаются грозы: днем прогнозируют плюс 19-21, а ночью 10-12 тепла.

Карта погоды в Украине

В тему 14 апреля 2020 года украинцам спрогнозировали погоду до конца 2020 года.

30 марта 2020 года синоптики заявили, что грядущее лето в Украине будет каким-то странным.

Тэги: общество, погода, погодные условия, синоптики, новости Украины

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