Синоптики предупредили украинцев о грозовой погоде на следующей неделе

Главное: На следующей неделе в Украине ожидаются грозы. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Детали: В Гидрометцентре предупредили украинцев о грозовых дождях. После относительно сухих выходных, уже 18-19 мая по стране ожидаются осадки.

Как говорят синоптики, сухо может быть лишь на юго-востоке и в Крыму.

Днем будет до 16-24 тепла, а ночью плюс 8-13.

В Киеве ожидаются грозы: днем прогнозируют плюс 19-21, а ночью 10-12 тепла.

В тему 14 апреля 2020 года украинцам спрогнозировали погоду до конца 2020 года.

30 марта 2020 года синоптики заявили, что грядущее лето в Украине будет каким-то странным.