Трамп сделал громкое заявление всемирного масштаба

Главное: Дональд Трамп объявил конец эпохи глобализации. Отныне США замыкаются на собственных внутренних интересах.

Детали: Президент США Дональд Трамп заявил о конце эпохи глобализации. Об этом сообщает Reuters.

По его мнению, вспышка коронавируса подтверждает смерть глобализации. Трамп считает, что теперь американцы «должны все делать в США».

Как пишет Страна, недавно, президент США приказал вывести активы Пенсионного фонда США из китайских ценных бумаг.

Также ранее США вышли из международных торговых и климатических соглашений — Транстихоокеанского партнерства и Парижского климатического соглашения.

Глобализация, согласно определению Википедии, это процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации.

Лоди, критикующие глобализационные процессы, называют себя антиглобалистами.

В тему: 7 мая 2020 года мы сообщали, что США хотят создать альтернативу ВОЗ.

Ранее мы писали о том. что коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья.