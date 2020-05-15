Курс гривны продолжает укрепляться: данные на 15 мая 2020 года

Главное: Курс гривны понемногу укрепляется. Значительно подешевел евро.

Детали: Курс гривны продолжает понемногу крепнуть уже второй месяц. Свежие котировки на пятницу, 15 мая, публикует Национальный банк.

Финансовый регулятор немного ослабил курс американского доллара (на одну копейку) – до 26,68 гривен.

Зато курс евро значительно просел (на двадцать пять копеек) – до 28,78 гривен.

В тему 15 мая 2020 года сообщалось, что, несмотря на карантин, в Киеве вовсю идет нелегальная торговля продуктами.

12 мая 2020 года стало известно, что Голландия накормила украинцев промышленным картофелем.