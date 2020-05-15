Несмотря на карантин, в Киеве вовсю идет нелегальная торговля продуктами

Главное: В Киеве, несмотря на карантин, связанный с пандемией коронавируса, продолжается нелегальная торговля. Власти города и полиция реагируют на нарушения неохотно.

Детали: В Киеве, несмотря на действующие карантинные меры из-за пандемии коронавируса, расцветает нелегальная торговля, порождая новые потенциальные очаги заразы.

Об этом в своей колонке пишет блогер Виктор Даль.

Отмечается, что с момента начала карантина читатели «Фразы» неоднократно жаловались нам на нелегальную торговлю, которую в Киеве не сумели искоренить даже сейчас – несмотря на введенные карантинные меры.

Автор отмечает: «И хотя карантин в Киеве продолжается уже давно, а с недавних пор в городе открыли три десятка рынков, нелегальная торговля с колес продолжает процветать».

Блогер обращает внимание: «Цены при этом эти торгаши держат на уровне супермаркетов, а продукты у селян если и скупают, то по минимальным ценам – максимально используя карантинные ограничения и ситуацию, в которой оказались украинские производители, вынужденные сдавать товар за бесценок».

По его словам, «важно и другое: как правило, подобная торговля ведется с полным нарушением карантинных и санитарных мер».

Сообщается, что «продукты (в том числе и мясо) никто не проверяет, а сами продавцы (нанятые сотрудники, зачастую – представители социального дна, иногда даже бомжи) не пользуются ни средствами дезинфекции, ни масками, ни перчатками».

Как жалуются наши читатели, полиция на такие нарушения реагирует крайне неохотно. Бывает, жители вызывают патрульных по десять раз за день, но те так и не приезжают, а торговцы, благополучно все продав, уезжают – без обещанных штрафов и конфискации товара.

Добавим, что обращения лучше всего регистрировать в полиции (номер 102) и на горячих линиях КГГА (1551) и правительства (1545).

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