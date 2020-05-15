Еще одна страна заявила о победе над коронавирусом

Главное: Словения заявила об окончании эпидемии коронавируса. Об этом сообщают власти страны.

Детали: Власти Словении объявили о победе над коронавирусом. Как передает Reuters, в официальном сообщении правительства страны говорится, что эпидемия завершена.

Там заявили, что «сегодня в Словении лучшая эпидемиологическая картина в Европе».

Как сообщается, данное решение чиновники приняли после того, как медики страны «фиксировали менее семи новых случаев заражения каждый день в течение последних двух недель».

Отмечается, что люди, приезжающие в Словению из других стран Евросоюза, больше не будут проходить карантин.

Однако уточняется, что «иностранным гражданам с признаками коронавирусной инфекции по-прежнему запрещено въезжать в страну».

Также четырнадцатидневный карантин останется в силе для приезжающих из не стран ЕС.

Жертвами заразы в Словении стали 103 человек, заразились 1 464 человека.

В тему 13 мая 2020 года сообщалось, что Новая Зеландия и Таиланд почти победили коронавирус. В этих странах уже не фиксируют зараженных.