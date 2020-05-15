Коронавирус атакует не только легкие, — выводы немецких ученых

Главное: Коронавирус не является исключительно респираторной инфекцией. Как оказалось, этот вирус атакует не только легкие, но и другие внутренние органы человека.

Детали: Немецкие ученые установили, что коронавирус атакует не только легкие: частицы вируса обнаружили в других внутренних органах человека, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на исследование гамбургской университетской клиники в Эппендорфе (UKE).

Ученые сделали вывод, что коронавирус не является исключительно респираторной инфекцией. В ходе исследований были проанализированы результаты вскрытия 27 человек, умерших от COVID-19. Частицы вируса нашли также в почках, сердце, печени и головном мозге. Самые высокие концентрации вируса на клетку были обнаружены в дыхательных путях, за которыми следуют почка, сердце, печень, мозг и кровь.

«SARS-CoV-2 — это „полиорганный вирус“, поражающий многочисленные органы. Это может объяснять широкий спектр симптомов, которые наблюдаются при инфекциях COVID-19. После дыхательных путей патогены SARS-CoV-2 поражают особенно почки. Это, вероятно, объясняет тот факт, что у многих пациентов есть нарушения в моче. Кроме того, это может объяснить чрезвычайно высокий уровень до 50% острой почечной недостаточности при инфекциях COVID-19», — заявил руководитель исследования, профессор доктор Тобиас Б. Хубер.

В связи с этим ученые рекомендуют в начале заболевания сдавать анализ мочи на наличие инфекции COVID-19 обычным лабораторным методом. Дальнейшие исследования должны помочь определить, смогут ли такие анализы служить системой раннего оповещения для тяжелых случаев COVID-19.

В тему: Китайские ученые обнаружили следы вируса SARS-CoV-2 в сперме человека. Это не означает, что он может передаваться половым путем, но требует дополнительных исследований в области влияния на мужскую репродуктивную систему. Кроме того, по данным медиков, коронавирус может до трех дней сохраняться на волосах.