Из-за участия в Параде Победы посол Словакии ушел в отставку

Главное: Посол Словакии в Беларуси подал в отставку. Причиной стало его участие в Параде Победы 9 мая.

Детали: Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш ушёл в отставку. Об этом пишет Еuroradio со ссылкой на словацкое издание «Dennik».

Мигаш не посоветовался с МИД Словакии и самостоятельно принял решение участвовать в минском параде 9 мая. Из-за конфликта на этой почве дипломат и решил подать в отставку.

Йозеф Мигаш так прокомментировал свое участие в параде: «Я сын партизана и однозначно являюсь антифашистом».

Мигаш был назначен послом Словакии в Беларуси еще в 2016 году.



В тему: 9 мая 2020 года мы рассказывали, как проходил Парад Победы в Минске.