В Киев летит груженый золотом самолет, ‒ СМИ

Главное: Украинские банки возобновляют поставки драгоценных металлов после «коронавирусного» перерыва. По данным СМИ, первый самолет с крупной партией золота приземлится в аэропорту «Борисполь» уже 18 мая.

Детали: Украинские банки возобновляют поставки драгоценных металлов после длительного перерыва, который произошел из-за бушующей в мире пандемии COVID-19.

Как передает «Страна», первая крупная поставка 120 килограмм золота в банковских слитках высшей пробы запланирована уже на 18 мая.

По данным СМИ, «золотой» самолет приземлится в киевском аэропорту «Борисполь».

В свою очередь, финансовый аналитик Василий Невмержицкий рассказал изданию, что на борту самолета находится т. н. «пул банков», в которых за все время карантина накопился изрядный спрос на золотые слитки.

«Поставщик неизвестен, но есть информация о том, что он обеспечивает не только собственные нужды (нужды своих частных и корпоративных клиентов), но еще и другие структуры», ‒ отметил Невмержицкий.

Сообщается, что большую часть груза составляют слитки средних и крупных номиналов ‒ от 100 грамм и более. Предполагается, что их закупали не для промышленных нужд (ювелирное дело, электроника и т.п.), а под заказ частных инвесторов ‒ депутатов, приближенных к олигархам политиков и бизнесменов, которые хотят дифференцировать свои сбережения на фоне падения курса доллара.

В тему: 11 января 2020 года сообщалось, что ученые научились создавать золотые слитки из пластика.