В Украине процветает рынок «детей для иностранцев». Часть из них продают на органы

Главное: Из Киева не могут вывезти почти 50 детей, которых родили украинские суррогатные матери для иностранцев. Каждый год таких детей рождается больше 1000. Также часто украинских детей вывозят за рубеж на органы.

Детали: Почти полсотни младенцев, рожденных от суррогатных украинских матерей для иностранцев в одной из столичных клиник, содержатся сегодня в отеле «Венеция» на окраине Киева. Их не могут вывезти за рубеж из-за карантина.

За последние несколько лет, по данным организации Families Through Surrogacy, количество желающих воспользоваться услугами суррогатных матерей в Украине выросло почти в десять раз. Украина — одна из немногих стран, где суррогатное материнство разрешено. В большей части мира такая процедура запрещена по этическим нормам, пишет Страна.

Официально каждый год в Украине суррогатные матери рожают тысячу детей для иностранцев. Подпольно — еще больше. Полной статистики никто не ведет. Об этом рассказал эксперт по репродуктивной медицине Остап Кись.

По его словам, объявления о поиске суррогатных матерей можно найти повсюду: в интернете, в общественном транспорте и прямо на столбах.

«Делаются фиктивные документы, фиктивные браки. Расцвели преступные схемы — нередко парам пытаются продать чужих детей», — сказал он.

По словам Остапа Кись, украинских детей также часто вывозят на органы.

Основные заказчики находятся в Китае, Израиле и США, — рассказал эксперт.



В тему: В 2018 году камбоджийская полиция раскрыла преступную сеть, занимавшуюся запрещенным в стране суррогатным материнством.