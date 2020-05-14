Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 14 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 14 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 4 387 438, смертей ‒ 293 514, а выздоровлений ‒ 1 565 606. В Украине же выявлено 16 847 инфицированных, зарегистрировано 456 смертей и 4 143 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 395 265 (смертей ‒ 84 313), России ‒ 252 245 (2 305), Великобритании ‒ 234 431 (33 692), Испании ‒ 228 691 (27 104), Италии ‒ 222 104 (31 106), Бразилии ‒ 192 081 (13 276), Франции ‒ 178 184 (27 077), Германии ‒ 174 098 (7 861), Турции ‒ 143 114 (3 952), Иране ‒ 114 533 (6 854), Китае ‒ 84 025 (4 637), Индии ‒ 79 333 (2 564), Перу ‒ 76 306 (2 169), Канаде ‒ 73 612 (5 425), Бельгии ‒ 54 288 (8 903), Саудовской Аравии ‒ 46 869 (283), Нидерландах ‒ 43 680 (5 609) и Мексике ‒ 40 186 (4 220).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 12 мая 2020 года мы писали, что пресс-секретарь Путина подхватил коронавирус.

А 14 мая 2020 года сообщалось, что коронавирус побил очередной страшный рекорд в Бразилии.