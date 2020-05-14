Главные новости за 14 мая 2020 года

— За минувшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 427 украинцев. Впервые эта цифра превышает количество новых зараженных.

— В Украине может возникнуть дефицит питьевой воды. Связано это с нехваткой воды в бассейнах некоторых рек.

— В Кривом Роге главный врач местной больницы самовольно выписал 15 больных коронавирусом. Сегодня, 14 мая, стало известно о смерти двоих из них.

— В Черниговской области зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. Подтверждено сразу 16 новых случаев.

— Возобновление футбольного чемпионата в Украине запланировано на 30 мая. Правда, играть команды в этом сезоне будут при пустых трибунах.

— Жертвами коронавируса в Африке стали 2 480 человек. Заболели 72 379 людей.

— Ученые рассказали о диете, которая может «остановить» онкологию. Сделали это американские и итальянские специалисты.