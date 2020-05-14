На Черниговщине зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом

Главное: В Черниговской области зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. Подтверждено сразу 16 новых случаев.

Детали: В Черниговской области зафиксировали значительный рост новых заболеваний коронавирусной инфекцией. Как сообщает Черниговская облгосадминистрация, подтверждено сразу 16 новых случаев.

Как отметили в ведомстве, среди новых случаев девять жителей Чернигова, остальные — из Бобровицкого района. 15 больных проходят лечение дома, еще один заболевший из Бобровицкого района был госпитализирован.

«ПЦР-тест подтвердили инфицирование у 9 жителей города Чернигов. Из них 5 человек входят в список контактных лиц. По четырем случаям сейчас проводится эпидрасследование. Известно, что одна из заболевших — медик мобильной бригады. Подтвержден коронавирус также у 6 жителей Бобровицкого района. 5 больных — из числа контактных», — говорится в сообщении.

Всего в области заболели COVID-19 96 человек, выздоровели 22 пациента, еще 6 — умерли.

В тему: В Кривом Роге главный врач местной больницы самовольно выписал 15 больных коронавирусом. Сегодня, 14 мая, стало известно о смерти двоих из них.