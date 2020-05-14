В ЕС дали прогноз по созданию вакцины от коронавируса

Главное: Вакцина от коронавируса будет готова не раньше, чем через год. В этом убежден глава Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по вакцинам Марко Кавалери.

Детали: В Евросоюзе заявили, что вакцина против коронавирусной инфекции будет готова не раньше, чем через год. Исследователи делают все возможное, чтобы изобрести лекарство от Covid-19. Соответствующее заявление сегодня, 14 мая, опубликовало агентство Reuters.

«Европейское агентство по лекарственным средствам, общаясь с 33 разработчиками, делает все возможное, чтобы ускорить процесс одобрения вакцины», — сказал глава Европейского агентства лекарственных средств по вакцинам Марко Кавалери.

При этом к заявлениям о том, что вакцина может быть готова к сентябрю, он относится весьма скептически.

«Что касается вакцин, так как разработка должна начинаться с нуля ... мы можем смотреть с оптимистической стороны через год, то есть на начало 2021 года», — сказал Кавалери.

Он также заявил, что ЕМА рассматривает 115 методов лечения коронавируса, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, привел к гибели почти 300 000 человек во всем мире. Кавалери сказал, что некоторые из этих препаратов могут быть одобрены в Европе уже этим летом, но он не уточнил, какие именно.

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