Патриарх Кирилл распорядился сократить отчисления в Патриархию

Главное: Патриарх Кирилл сократил отчисления в Патриархию на 25 %. Соответствующее распоряжение направлено архиереям, которые должны направить Патриарху рапорт о ситуации в епархии.

Детали: Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл направил архиереям распоряжение об отчислениях в Московскую Патриархию.

Как сообщает patriarchia.ru, в документе отмечается, что в условиях переживаемой эпидемии в целях сохранения жизни и здоровья граждан были приняты ограничительные меры, в том числе был приостановлен доступ людей в храмы и монастыри.

В связи с этим, ввиду финансовых затруднений, обусловленных сложившейся ситуацией, Патриарх Кирилл благословил сократить отчисления епархий, приходов Москвы и ставропигиальных обителей в Московскую Патриархию за 2020 год на 25% по сравнению с 2019 годом (что соответствует трехмесячному сроку отчислений).

Сокращение отчислений благословляется всем московским приходам и тем епархиям, где были введены ограничения по посещению храмов прихожанами и, соответственно, существенно снизились доходы, и которые при этом установили не меньшее сокращение отчислений приходов в пользу епархиального бюджета. С этой целью епархиальные архиереи должны направить рапорт на имя Патриарха с изложением ситуации во вверенных им епархиях (включая информацию о снижении доходов в процентном отношении сравнительно с предыдущим годом) и сообщением об упомянутом сокращении приходских отчислений.

Срок завершения отчислений за 2020 год продлевается до 10 мая 2021 года.

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