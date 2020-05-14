Главное: Ученые успешно испытали вакцину от коронавируса на макаках. Сделали это специалисты из США и Великобритании.

Детали: Американские и британские ученые заявили, что успешно испытали вакцину от коронавируса. Как пишет издание bioRxiv, лекарство от заразы тестировали на макаках.

Исследователи говорят, что их вакцина «защитила животных от развития пневмонии в результате заражения коронавирусом».

В отчете говорится, что «одиночная доза вакцины ChAdOx1-nCoV-19 эффективна в предотвращении повреждения легких при введении высоких доз SARS-CoV-2».

Изначально лекарства тестировали на мышах, после чего его получили шесть макак.

Сообщается, что специалисты «дождались выработки антител у животных, на что потребовалось от 14 до 28 дней, после чего предприняли попытку заразить их настоящим коронавирусом».

Отмечается, что «через семь дней после того, как животным был введен вирус SARS-CoV-2, оказалось, что вакцина полностью защитила их от проникновения вируса в их легкие, и ни у одной из макак не развилась патология легких или вирусная пневмония».

Ученые подчеркивают: «Ни у одной макаки в легких не был обнаружен антиген коронавируса SARS-CoV-2».

В публикации говорится, что 23 апреля начались испытания лекарства на людях: в них принимают участие более тысячи человек.

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