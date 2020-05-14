Две ключевые трассы Запорожской области будут отремонтированы в ходе «Большой Стройки» президента в этом году, – Юрий Голик

Как сообщает в Facebook Юрий Голик, в Запорожской области в рамках Программы «Велике Будывництво», инициированной Президентом Владимиром Зеленским, проходит масштабный ремонт двух трасс, играющих важную роль в системе транспортной инфраструктуры области.

В частности, сообщается о том, что 30 апреля начался ремонт трассы международного значения М-18 Харьков — Запорожье — Симферополь — Ялта, которая является частью европейского маршрута Е-105, соединяющего Норвегию и Украину. В пределах Запорожской области в текущем году будет отремонтировано 122,9 км этой трассы. В данный момент работы идут на участке протяженностью 26,4 км в Васильевском районе .

Параллельно ведутся работы на трассе Н-30 Васильевка — Бердянск, ведущей к портам и курортам Азовского моря. Работы на трассе разбиты на 4 участка и должны быть завершены уже в июле. Общая протяженность отремонтированной трассы составит 118,7 км.

Юрий Голик рассказывает о работах не некоторых участках, где в общей сложности задействовано 460 рабочих и 190 единиц техники.

Возле с. Зеленовка .

Возле г. Токмак .

И возле с. Панфиловка .

Как сообщали СМИ, в апреле в Запорожье началась достройка мостов через Днепр, которые свяжут левобережную промышленную зону с правобережной жилой частью города. По договоренности с подрядчиком, работы должны быть завершены в течение двух лет.